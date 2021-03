“Vorrei duettare con i Naziskin” | il lapsus di Orietta Berti

(Di venerdì 5 marzo 2021) Piccoloesilarante perche, ospite in collegamento con “La Vita in diretta” su Rai1 ha raccontato come sta andando il suo Festival di Sanremo e alla domanda del conduttore Alberto Matano su quali sarebbero gli altri concorrenti con cui le piacerebbe cantare. Oltre ad aver avuto qualche esitazione sul cognome di Ermal Meta, diventato “Metal”, e il suo riferimento ai Maneskin è diventato “”. Immediata la reazione divertita della rete sulla gaffe della. La cantante, 77 anni, in gara al 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Quando ti sei innamorato”, è la veterana di quest’anno. È molto amata dal pubblico a casa per la simpatia e la genuinità, oltre che per le sue doti canore.inseguita dalla ...

HuffPostItalia : La gaffe di Orietta Berti: 'Vorrei duettare con i naziskin' - ShiniciNT : @benini_info @borraccino_ Perché Orietta Berti per sbaglio ha detto 'Vorrei duettare coi Naziskin' invece che maneskin. - pjacapulita : vorrei duettare coi Manzutin - AmilleLuci : Vorrei duettare con Orietta Berti - sickpep8 : RT @LiveSpinoza: Orietta Berti: 'Vorrei duettare con i naziskin'. Ma Ibra e Mihajlovic hanno cantato ieri. [@ibico75] -

