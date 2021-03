Strade Bianche 2021, Julian Alaphilippe si nasconde: “I favoriti sono van Aert e van der Poel” (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è già imposto in quel di Piazza del Campo nel 2019, ha tutte le carte in regola per ripetersi, vista la buona gamba fatta già intravedere in questo inizio di stagione. Ci si aspetta tanto domani alla Strade Bianche 2021 da parte di Julian Alaphilippe, campione del mondo in carica. Il francese però ha preferito nascondersi in un’intervista a Sporza, affidando il ruolo di favoriti ai due attesissimi Mathieu van der Poel e Wout van Aert: “Mathieu ha dimostrato di essere bravo e la Strade Bianche ha un percorso che gli si addice. Wout è alla sua prima gara della stagione, ma sicuramente può vincere. Wout e Mathieu sono i due grandi favoriti. Potrei essere uno di loro, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021) Si è già imposto in quel di Piazza del Campo nel 2019, ha tutte le carte in regola per ripetersi, vista la buona gamba fatta già intravedere in questo inizio di stagione. Ci si aspetta tanto domani allada parte di, campione del mondo in carica. Il francese però ha preferitorsi in un’intervista a Sporza, affidando il ruolo diai due attesissimi Mathieu van dere Wout van: “Mathieu ha dimostrato di essere bravo e laha un percorso che gli si addice. Wout è alla sua prima gara della stagione, ma sicuramente può vincere. Wout e Mathieui due grandi. Potrei essere uno di loro, ...

