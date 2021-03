SOS campionato | Inter in fuga | è già finita la corsa scudetto?

Leggi su panorama

(Di venerdì 5 marzo 2021) SOS: che fine ha fatto la volatapiù appassionante degli ultimi dieci anni? C'è il rischio che l'di Antonio Conte ammazzi il torneo con largo anticipo, un po' come fatto in questo lungo ciclo dalla Juventus padrona e cannibale, oggi in difficoltà di risultati e gioco. Un bene per i tifosi nerazzurri, meno per gli osservatori esterni che pregustavano una primavera ad alta tensione sulla strada del tricolore. I nerazzurri invece hanno alzato le marce e stanno tenendo un ritmo impossibile per tutti. Quella di Parma, nemmeno la più brillante sul piano del gioco, è stata la sesta vittoria consecutiva e la numero 15 nelle ultime 18 giornate. Quasi un gironeo cominciato a metà novembre e nascosto all'inizio dalla cocente delusione dell'eliminazione dalla Champions League, il grande flop ...