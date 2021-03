Siria, il papa e i bambini di al - Hol. Una tragedia dimenticata (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel giorno in cui papa Francesco inizia il suo storico viaggio in Iraq, Globalist riaccende i riflettori sul Paese più martoriato del Medio Oriente, al quale Bergoglio ha rivolto a più riprese la sua attenzione e le sue preghiere: la Siria. Con un'attenzione particolare ... Leggi su globalist (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel giorno in cuiFrancesco inizia il suo storico viaggio in Iraq, Globalist riaccende i riflettori sul Paese più martoriato del Medio Oriente, al quale Bergoglio ha rivolto a più riprese la sua attenzione e le sue preghiere: la. Con un'attenzione particolare ...

Papa in Iraq: "Tacciano le armi qui e altrove" ...finora in questo percorso e spero che rafforzino la serenità e la concordia" ammonisce il Papa, ... Come abbiamo visto durante il lungo conflitto nella vicina Siria - dal cui inizio si compiono in questi ...

Il Papa in Iraq, I fondamentalisti lo hanno definito il re dei crociati, per cui l'Iraq è blindatissimo per la visita di Papa Francesco durante la quale è molto atteso l'incontro con l'altro Papa: il Grande Ayatollah ...

