Serie A | le probabili formazioni della 26a giornata | torna Osimhen | El Shaarawy titolare?

(Di venerdì 5 marzo 2021) Archiviata soltanto ieri, con il successo dell’Inter sul campo del Parma, la 25adi campionato eccezionalmente in infrasettimanale, siimmediatamente in campo per il 26mo turno. Sarà unata di torneo estremamente interessante che porrà sul piatto due big-match (Juventus-Lazio e Inter-Atalanta) e tre scontri salvezza accesissimi (Spezia-Benevento, Fiorentina-Parma e Crotone-Torino). Nel mezzo, la Roma affronterà in casa il Genoa, mentre il Napoli accoglierà al Diego Armando Maradona il Bologna di un canterino Sinisa Mihajlovic. Ecco le ultime dallaA e ledi questo turno scoppiettante.A,: apre Spezia-Benevento Tre punti d’oro in palio al Picco di La Spezia ...