Sanremo 2021: Francesca Michielin e Fedez penalizzati nella classifica parziale del Festival, volano su Spotify

A poco più di 24 ore dalla pubblicazione su tutte le piattaforme di streaming, in radio e su YouTube, CHIAMAMI PER NOME, il nuovo singolo di Francesca Michielin E Fedez in gara alla 71° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Campioni ha già raggiunto importanti risultati. La canzone è attualmente al primo posto dei brani più ascoltati su Spotify Italia, iTunes Italia, Apple Music e anche su Amazon Music. Il video, che è stato girato in alcuni dei teatri più iconici di Milano, è primo in tendenza su YouTube e ha già superato 1.5 milioni di visualizzazioni. La stessa cifra di views è stata raggiunta anche dalla clip della performance sul palco del Teatro Ariston, durante la prima serata del 71° Festival di Sanremo.

