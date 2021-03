Sanremo 2021, Achille Lauro e il ritratto di una Penelope in chiave moderna (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri era la serata delle cover, per la kermesse canora. I cantanti in gara si sono sfidati portando sul palco grandi successi della musica italiana, in duetti che non hanno mancato di stupirci. Per questa speciale occasione Achille Lauro è salito sul palco accompagnato da ben due grandissime donne ed artiste, una cantante, l’altra attrice. Stiamo parlando di Emma Marrone e Monica Guerritore. L’esibizione inizia con Monica Guerritore sul palco; alle sue spalle, si intravede una figura, una statua greca dorata. Si tratta di un monologo attraverso il quale fa una attenta analisi psicologica della Penelope di Ulisse in chiave moderna. Penelope si rivolge allo spettatore facendo una sorta di “mea culpa”, ricordando di quell’amore nei confronti di Ulisse che l’ha portata ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Ieri era la serata delle cover, per la kermesse canora. I cantanti in gara si sono sfidati portando sul palco grandi successi della musica italiana, in duetti che non hanno mancato di stupirci. Per questa speciale occasioneè salito sul palco accompagnato da ben due grandissime donne ed artiste, una cantante, l’altra attrice. Stiamo parlando di Emma Marrone e Monica Guerritore. L’esibizione inizia con Monica Guerritore sul palco; alle sue spalle, si intravede una figura, una statua greca dorata. Si tratta di un monologo attraverso il quale fa una attenta analisi psicologica delladi Ulisse insi rivolge allo spettatore facendo una sorta di “mea culpa”, ricordando di quell’amore nei confronti di Ulisse che l’ha portata ...

