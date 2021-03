Roma, il flash mob degli uomini contro la violenza sulle donne (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Dopo il flash mob al maschile contro la violenza sulle donne organizzato da Ars Teatrando a Biella, anche a Roma gli uomini prendono parola per dire basta a femminicidi, mascolinità tossica e cultura patriarcale. Lo fanno in piazza San Silvestro, nel cuore della Capitale, sfilando silenziosi in mascherina rossa. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Dopo il flash mob al maschile contro la violenza sulle donne organizzato da Ars Teatrando a Biella, anche a Roma gli uomini prendono parola per dire basta a femminicidi, mascolinità tossica e cultura patriarcale. Lo fanno in piazza San Silvestro, nel cuore della Capitale, sfilando silenziosi in mascherina rossa.

