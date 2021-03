R.D. Congo, magistrato ucciso vicino Goma: non indagava su Attanasio (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – “Il magistrato William Hassani viaggiava sulla strada Goma-Ruthsuru per condurre le sue indagini sul contrasto al traffico illegale di legname, quando e’ stato ucciso in una imboscata. Ma non lavorava affatto all’inchiesta sulla morte dell’Ambasciatore Attanasio“. Cosi’ all’agenzia Dire Carly Nzanzu Kasivita, il governatore della provincia di Nord Kivu, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Nelle ultime ore sono circolate sulla stampa italiana notizie sull’agguato che nella serata di martedi’ ha causato la morte di di Hassani, procuratore militare capo responsabile della zona di Ruthsuru. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – “Il magistrato William Hassani viaggiava sulla strada Goma-Ruthsuru per condurre le sue indagini sul contrasto al traffico illegale di legname, quando e’ stato ucciso in una imboscata. Ma non lavorava affatto all’inchiesta sulla morte dell’Ambasciatore Attanasio“. Cosi’ all’agenzia Dire Carly Nzanzu Kasivita, il governatore della provincia di Nord Kivu, nell’est della Repubblica democratica del Congo. Nelle ultime ore sono circolate sulla stampa italiana notizie sull’agguato che nella serata di martedi’ ha causato la morte di di Hassani, procuratore militare capo responsabile della zona di Ruthsuru.

