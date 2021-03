Quanto guadagna Barbara Palombelli: stipendio e cachet di Sanremo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) Quanto guadagna Barbara Palombelli per la sua partecipazione a Sanremo 2021 in veste di co-conduttrice per una sera? È la solita domanda-tormentone che puntualmente ogni anno appassiona numerose persone, curiose di sapere il cachet dei protagonista della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. I compensi dei partecipanti alla manifestazione non sono stati resi noti, anche se circolano numerose indiscrezioni a riguardo. Secondo i rumors, infatti, sia Fiorello che Ibrahimovic prenderanno 50mila euro a puntata, mentre Elodie, che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per una sera, dovrebbe percepire 25mila euro. Lo stesso compenso, quindi, dovrebbe essere riservato alla giornalista e presentatrice di ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021)per la sua partecipazione ain veste di co-conduttrice per una sera? È la solita domanda-tormentone che puntualmente ogni anno appassiona numerose persone, curiose di sapere ildei protagonista della kermesse musicale (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo. I compensi dei partecipanti alla manifestazione non sono stati resi noti, anche se circolano numerose indiscrezioni a riguardo. Secondo i rumors, infatti, sia Fiorello che Ibrahimovic prenderanno 50mila euro a puntata, mentre Elodie, che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per una sera, dovrebbe percepire 25mila euro. Lo stesso compenso, quindi, dovrebbe essere riservato alla giornalista e presentatrice di ...

