Piero Venery, ‘incarnazione’ di Freddie Mercury, arrestato a Sanremo senza mascherina (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel Festival della somma ipocrisia può accadere quanto segue. Gli orchestrali, per 50 euro a giornata, debbono tenersi la mascherina 24 ore al giorno e due metri più in là, sul palco dell’Ariston, conduttori, cantanti, ospiti fanno quello che gli pare: si rasano, si strusciano, si salutano col pugnetto, con la lingua, col culo e di mascherine neppure l’ombra. Così che, per salvare la verginità, devono mandare i gendarmi a stroncare i cantanti di strada in fama di pericolosi sovversivi.Piero Venery, di professione sosia di Freddie Mercury, con tanto di baffetti da sparviero, si gode il suo momento di notorietà conquistato a caro prezzo. “Pronto?… Ti sento poco, sono in treno” e in sottofondo non c’è la calma ovattata di Sanremo, non ci sono i latrati dei cantanti che non beccano una ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 marzo 2021) Nel Festival della somma ipocrisia può accadere quanto segue. Gli orchestrali, per 50 euro a giornata, debbono tenersi la24 ore al giorno e due metri più in là, sul palco dell’Ariston, conduttori, cantanti, ospiti fanno quello che gli pare: si rasano, si strusciano, si salutano col pugnetto, con la lingua, col culo e di mascherine neppure l’ombra. Così che, per salvare la verginità, devono mandare i gendarmi a stroncare i cantanti di strada in fama di pericolosi sovversivi., di professione sosia di, con tanto di baffetti da sparviero, si gode il suo momento di notorietà conquistato a caro prezzo. “Pronto?… Ti sento poco, sono in treno” e in sottofondo non c’è la calma ovattata di, non ci sono i latrati dei cantanti che non beccano una ...

cicciodestra : RT @AzzurraBarbuto: Non indossare la mascherina non costituisce reato, ma comporta una ammenda. Non si può arrestare una persona perché non… - EliseiNicole : @MicheleGuetta Cantava per strada senza mascherina! Piero Venery il suo vero nome , progetto White Queen! - lellinara : RT @AzzurraBarbuto: Non indossare la mascherina non costituisce reato, ma comporta una ammenda. Non si può arrestare una persona perché non… - fabiotempoMi : RT @AzzurraBarbuto: Non indossare la mascherina non costituisce reato, ma comporta una ammenda. Non si può arrestare una persona perché non… - Gianluc68325330 : RT @AzzurraBarbuto: Non indossare la mascherina non costituisce reato, ma comporta una ammenda. Non si può arrestare una persona perché non… -