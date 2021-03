TV7Benevento : **Pd: la 'maledizione' del segretario, tutti dimissionari da Veltroni a Zingaretti**... - CapitoloLuciana : RT @EmanueleDolce: @tomasomontanari L’unico modo di spezzare questa maledizione è che il PD si spacchi di nuovo e definitivamente in un sog… - EmanueleDolce : @tomasomontanari L’unico modo di spezzare questa maledizione è che il PD si spacchi di nuovo e definitivamente in u… - CesareMenchetti : Pd, è l’ultima sirena: la sua maledizione colpisce anche Zingaretti - striscia_rossa : Veltroni, Bersani, Renzi e #Zingaretti. I leader del #Pd sono colpiti dalla maledizione di un partito destrutturato… -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd maledizione

La Sicilia

Ilsembra colpito da una. È forse vero quello che disse una volta D'Alema: l'amalgama tra i Ds e la Margherita non è venuto bene. "Il punto non è l'amalgama, i partiti che lei cita ...Fare il segretario del Partito Democratico sembra ormai una'- facendo notare- 'la ... Pinotti: 'Spero che Zingaretti rimanga segretario del' Sul tema dei contrasti tra governo centrale e ...Detta la linea anche se non ha incarichi ufficiali. Ha perso la partita del Conte ter ma non ammette la sconfitta. Anzi. Rilancia. Inchiesta sull’uomo ...Con le sue dimissioni Nicola Zingaretti ha spiazzato tutti: i suoi alleati e 'compagni' più fidati, dal suo vice Andrea Orlando al ministro Dario Franceschini e l'amico Gianni Cuperlo, la minoranza in ...