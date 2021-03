NBA All-Star Game 2021: domenica la sfida tra il Team Lebron e il Team Durant (Di venerdì 5 marzo 2021) domenica la State Farm Arena di Atlanta, Georgia, ospiterà l’All-Star Game NBA 2021. A sfidarsi saranno il Team capitanato da Lebron James e quello che ha in Kevin Durant il suo leader. Nella squadra del primo troveremo, come titolari, il greco Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, lo sloveno Luka Doncic e il serbo Nikola Jokic. Tra le riserve, invece, ci sono Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, il lituano Domantas Sabonis e Ben Simmons. Il Team di Kevin Durant, il quale non giocherà poiché infortunato, come titolari schiera: Bradley Beal, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kawhi Leonard e il camerunense Joel Embiid. Tra le riserve, invece, troviamo Devin Booker, ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 marzo 2021)la State Farm Arena di Atlanta, Georgia, ospiterà l’All-NBA. Arsi saranno ilcapitanato daJames e quello che ha in Kevinil suo leader. Nella squadra del primo troveremo, come titolari, il greco Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, lo sloveno Luka Doncic e il serbo Nikola Jokic. Tra le riserve, invece, ci sono Jaylen Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, Chris Paul, il lituano Domantas Sabonis e Ben Simmons. Ildi Kevin, il quale non giocherà poiché infortunato, come titolari schiera: Bradley Beal, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kawhi Leonard e il camerunense Joel Embiid. Tra le riserve, invece, troviamo Devin Booker, ...

