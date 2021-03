Masterchef Italia 10 | l’intervista ai tre finalisti Monir | Irene e Antonio

(Di venerdì 5 marzo 2021) L'intervista ai tredi10:. Anche quest'anno l'emozionante avventura disi è conclusa: nella finale di ieri sera (andata in onda come tutti i giovedì alle 21:15 su Sky Uno ma disponibile anche su Sky On Demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV) è stato eletto vincitore Francesco Aquila, accompagnato, negli ultimi passi di questo straordinario percorso, da tre dei suoi compagni,Eddardary,Colasanto eVolpe.ha dovuto abbandonare il sogno di diventare il prossimono nella prima parte della puntata, eliminato nello Skill Test che ha ...

, l'emozione del vincitore Francesco Aquila: 'Ho lottato per mia figlia. Ora c'è il libro di cucina My Way, Zio bricco che ricette' . Incredulità e felicità nelle parole del cuoco ...2021 è l'edizione più vista degli ultimi tre anni. Vince Francesco Aquila. Podio per Irene e Antonio, quarto classificato Monir. Ospiti per l'ultimo skill test gli chef pluristellati ...L'intervista ai tre finalisti di Masterchef Italia 10: Monir, Antonio e Irene. Anche quest'anno l'emozionante avventura di Masterchef Italia si è conclusa: nella finale di ieri sera (andata in onda co ...L'intervista a Francesco Aquila, il vincitore di Masterchef Italia 10, che ci ha raccontato della sua esperienza nella Masterclass e del rapporto con i suoi compagni. Masterchef Italia 10 si è conclus ...