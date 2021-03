Juventus, Pirlo ha scelto chi gioca con Ronaldo contro la Lazio (Di venerdì 5 marzo 2021) Andrea Pirlo deve fare le sue scelte per la gara contro la Lazio e deve pensare anche alla Champions con il Porto: la situazione La Juventus domani affronta la sfida complicata con la Lazio: la squadra di Inzaghi ha messo quasi sempre in difficoltà i bianconeri nelle ultime stagioni e Pirlo pensa alla formazione migliore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come riporta Tuttosport, il tecnico sembra orientato a schierare Kulusevski dal 1? contro la Lazio e utilizzare part-time Morata per rilanciarlo da titolare in Champions League contro il Porto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Andreadeve fare le sue scelte per la garalae deve pensare anche alla Champions con il Porto: la situazione Ladomani affronta la sfida complicata con la: la squadra di Inzaghi ha messo quasi sempre in difficoltà i bianconeri nelle ultime stagioni epensa alla formazione migliore. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come riporta Tuttosport, il tecnico sembra orientato a schierare Kulusevski dal 1?lae utilizzare part-time Morata per rilanciarlo da titolare in Champions Leagueil Porto. Leggi su Calcionews24.com

