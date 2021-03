Il Granada è stato multato dall’UEFA per una serie di comportamenti scorretti a Napoli (Di venerdì 5 marzo 2021) L’UEFA ha sanzionato il Granada con un’ammenda da 29 mila euro per una serie di infrazioni compiute sul campo del Napoli in occasione della gara di Europa League dello scorso 25 febbraio. 10 mila euro sono per il ritardo immotivato dell’inizio del secondo tempo causato dagli spagnoli, altrettanti sono per i festeggiamenti tenuti sul terreno di gioco per la qualificazione agli ottavi di finale a cui si aggiungono 9 mila euro per i cartellini gialli ricevuti durante la partita. Inoltre, l’UEFA ha comminato una giornata di squalifica all’allenatore Diego Martinez, in qualità di leader della squadra. La pena tuttavia è sospesa con la condizionale di un anno. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021) L’UEFA ha sanzionato ilcon un’ammenda da 29 mila euro per unadi infrazioni compiute sul campo delin occasione della gara di Europa League dello scorso 25 febbraio. 10 mila euro sono per il ritardo immotivato dell’inizio del secondo tempo causato dagli spagnoli, altrettanti sono per i festeggiamenti tenuti sul terreno di gioco per la qualificazione agli ottavi di finale a cui si aggiungono 9 mila euro per i cartellini gialli ricevuti durante la partita. Inoltre, l’UEFA ha comminato una giornata di squalifica all’allenatore Diego Martinez, in qualità di leader della squadra. La pena tuttavia è sospesa con la condizionale di un anno. L'articolo ilsta.

