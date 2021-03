DiMarzio : Nuove regole da @TheIFAB: come cambia il fallo di mano - zazoomblog : IFAB nuove regole sui falli di mano: ecco le novità News - #nuove #regole #falli #mano: #novità - infoitsport : IFAB, nuove regole sul fallo di mano da luglio: ecco cosa cambia - infoitsport : IFAB, nuove regole sui falli di mano: ecco le novità | News - PianetaMilan : @TheIFAB , nuove regole sui falli di mano: ecco le novità | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #IFAB -

Ultime Notizie dalla rete : IFAB nuove

regole per il fallo di mano. I tocchi di mano , croce e delizia degli arbitri subiscono ancora una volta una variazione delle regole. Secondo quanto stabilito dall': E' fallo se il pallone ...Non mi sembra ci sia nulla da migliorare, se l'vorrà modificarlo sarà solo per migliorare il ... DIVENTARE ARBITRO - 'Il presidente dell'AIA dovrà provare ad avviarestrade per il ...Nuova interpretazione dell’Ifab. Le modifiche al regolamento entreranno in vigore dal 1° luglio. Via libera anche ai cinque cambi ai Mondiali L’International Football Association Board ha comunicato l ...L’IFAB, cioè l’organo che stabilisce le regole del calcio, ha deciso di introdurre una nuova interpretazione per la regola che che riguarda le reti viziate da un tocco di mano. Nel comunicato ha preci ...