Ibrahimovic a Sanremo in moto. Il motociclista del passaggio: "Mia moglie non ci credeva"

Lo ha raccontato lui, dal Palco dell'Ariston, appena è arrivato. Zlatan Ibrahimovic era rimasto bloccato sulla strada che da Milano lo avrebbe dovuto portare a Sanremo. Un brutto incidente che lo ha tenuto fermo tre ore sul mini van che lo doveva accompagnare nella città del 'suo' Festival.Il calciatore del Milan ha detto innanzitutto: "Spero non si sia fatto male nessuno in quell'incidente. Ma ero in macchina fermo da tre ore e allora sono sceso dalla macchina e ho chiesto un passaggio ad un motociclista. Doveva andare a Livorno, mi ha accompagnato a Sanremo. Ma non aveva mai preso l'autostrada. Per fortuna era milanista". Un bello spavento insomma, ma gli è bastato per arrivare in tempo per il duetto con Mihajlovic.Qualcuno aveva pensato ad una boutade alla Ibra, ma questa mattina è stato ...

