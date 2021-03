I dispositivi non hanno superato i controlli (Di venerdì 5 marzo 2021) Due milioni di dispositivi di protezione individuali, indossati dai medici durante l'emergenza, sono stati considerati non idonei. Covid, relazione Finanza: “Mascherine fasulle ai medici” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 5 marzo 2021) Due milioni didi protezione individuali, indossati dai medici durante l'emergenza, sono stati considerati non idonei. Covid, relazione Finanza: “Mascherine fasulle ai medici” su Notizie.it.

adava_official : Siglata convenzione @federalberghi @PosteNews per la cessione dei seguenti crediti d’imposta: 1) canoni locazione… - spennacchiotto1 : @LaVeritaWeb ... chi garantisce la sicurezza di questi dispositivi?? abbiamo solo la SPERANZA che non siano stati e… - SbrizzaClaudio : RT @claudio_2022: Cade la mascherina di Speranza. Dalla Cina milioni di tarocchi. Dall'alto Adige, al Lazio, a Gorizia: Si moltiplicano le… - Antonio_Caramia : @MikiPive @Miti_Vigliero @colvieux @manginobrioches @udogumpel @ScaltritiLab @antonioripa @GeopoliticalCen… - svirgola2 : RT @Petartrzz: @tanzmax @Chiappuz I dispositivi del decreto sicurezza li hanno utilizzati per Italpizza. Per Alcar Uno si sono limitati al… -