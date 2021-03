Festival di Sanremo 2021, concorrente annuncia: “Sono afona”, ma rassicura i fan – VIDEO (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo procede spedito verso la finale che si terrà domani, ma la speditezza della kermesse non va di pari passo con l’assenza di intoppi che, invece, si stanno frapponendo sempre più sovente sul cammino di questa edizione. Dopo il delicato caso di Irama e l’annuncio della positività al Covid-19 di Simona Ventura, ospite attesissima per la serata finale, è ora il turno di un’altra iattura: una concorrente del Festival di Sanremo ha accusato un grave problema di afonia, connessa con l’uso prolungato della voce. Stiamo parlando di Gaia Gozzi che sui propri social annuncia ai fan – attraverso una persona che parla per suo conto – di essere afona, salvo poi rassicurarli che, entro stasera, il problema dovrebbe stabilizzarsi. Ecco ... Leggi su trendit (Di venerdì 5 marzo 2021) Ildiprocede spedito verso la finale che si terrà domani, ma la speditezza della kermesse non va di pari passo con l’assenza di intoppi che, invece, si stanno frapponendo sempre più sovente sul cammino di questa edizione. Dopo il delicato caso di Irama e l’annuncio della positività al Covid-19 di Simona Ventura, ospite attesissima per la serata finale, è ora il turno di un’altra iattura: unadeldiha accusato un grave problema di afonia, connessa con l’uso prolungato della voce. Stiamo parlando di Gaia Gozzi che sui propri socialai fan – attraverso una persona che parla per suo conto – di essere, salvo poirli che, entro stasera, il problema dovrebbe stabilizzarsi. Ecco ...

