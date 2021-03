Esami di Maturità 2021 | tutte le novità sulle prove

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 5 marzo 2021) Glidisi avvicinano e anche quest’anno sono stravolti per via della pandemia. Dalle anticipazioni sul contenuto dell’ordinanza ministeriale sappiamo che l’esame consisterà in un unica prova orale. Suddivisa in 4 fasi. Con anche la presentazione di un elaborato scritto. Che sarà discusso durante la prova. I colloqui inizieranno il 16 di