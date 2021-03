Donne in campo: in Veneto fiorisce l’agricoltura femminile under 40 (Di venerdì 5 marzo 2021) VENEZIA – In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale delle aziende agricole, pari a 61.844 unità. Nel corso del 2020, però, ne sono scomparse 292, il 2%. Un segnale di speranza è rappresentato dalle imprese agricole femminili giovanili, ovvero gestite da donne under 40, che tra il 2019 e il 2020 sono aumentate dell’1,2%. Tutti i numeri arrivano dalla conferenza stampa organizzata da Cia Veneto e Regione Veneto in vista dell’8 marzo. E dicono che “le aziende agricole al femminile sono le più propense alla diversificazione delle attività a integrazione del reddito, quella che in Cia chiamiamo multifunzionalità. Lo fanno attraverso le fattorie didattiche, attraverso l’accoglienza degli anziani, dei disabili e degli emarginati, delle donne in difficoltà a difendere l’agricoltura di montagna. Le donne in campo sono impegnate a costruire asili nelle aziende dove insegnare ai bambini il valore dell’agricoltura e dell’ambiente e ad offrire catering agricoli alle vicine città”, spiegano il presidente Cia Veneto Gianmichele Passarini e la presidente dell’associazione Donne in campo Veneto, Michela Brogliato, evidenziando le principali differenze tra le imprese agricole gestite da uomini e le imprese agricole femminili. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) VENEZIA – In Veneto le imprese agricole femminili sono 14.111, il 22,8% del totale delle aziende agricole, pari a 61.844 unità. Nel corso del 2020, però, ne sono scomparse 292, il 2%. Un segnale di speranza è rappresentato dalle imprese agricole femminili giovanili, ovvero gestite da donne under 40, che tra il 2019 e il 2020 sono aumentate dell’1,2%. Tutti i numeri arrivano dalla conferenza stampa organizzata da Cia Veneto e Regione Veneto in vista dell’8 marzo. E dicono che “le aziende agricole al femminile sono le più propense alla diversificazione delle attività a integrazione del reddito, quella che in Cia chiamiamo multifunzionalità. Lo fanno attraverso le fattorie didattiche, attraverso l’accoglienza degli anziani, dei disabili e degli emarginati, delle donne in difficoltà a difendere l’agricoltura di montagna. Le donne in campo sono impegnate a costruire asili nelle aziende dove insegnare ai bambini il valore dell’agricoltura e dell’ambiente e ad offrire catering agricoli alle vicine città”, spiegano il presidente Cia Veneto Gianmichele Passarini e la presidente dell’associazione Donne in campo Veneto, Michela Brogliato, evidenziando le principali differenze tra le imprese agricole gestite da uomini e le imprese agricole femminili.

