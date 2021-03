Cosa è successo allo smartphone impazzito di Guido Crosetto (e al suo account Twitter) (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che sappiamo, al momento, è tutto quello che è riuscito a raccontare Guido Crosetto attraverso il proprio account Twitter, prima che il suo smartphone perdesse letteralmente il controllo. Nella giornata di ieri, l’ex esponente di Fratelli d’Italia, imprenditore e presidente di Orizzonte Sistemi Navali, aveva postato sul suo social network preferito – il cui utilizzo è piuttosto noto agli utenti di Twitter – un breve video del suo cellulare che sembrava bloccato sulla classica schermata dell’iPhone che si attiva per la disponibilità delle sole chiamate d’emergenza. Crosetto, nel video, non riusciva a gestire il suo device. Qualche ora dopo, è stata la volta del suo account Twitter che, al momento, non risulta più attivo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 marzo 2021) Quello che sappiamo, al momento, è tutto quello che è riuscito a raccontareattraverso il proprio, prima che il suoperdesse letteralmente il controllo. Nella giornata di ieri, l’ex esponente di Fratelli d’Italia, imprenditore e presidente di Orizzonte Sistemi Navali, aveva postato sul suo social network preferito – il cui utilizzo è piuttosto noto agli utenti di– un breve video del suo cellulare che sembrava bloccato sulla classica schermata dell’iPhone che si attiva per la disponibilità delle sole chiamate d’emergenza., nel video, non riusciva a gestire il suo device. Qualche ora dopo, è stata la volta del suoche, al momento, non risulta più attivo ...

