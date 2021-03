Che Dio Ci Aiuti, piovono polemiche sulla fiction: arriva la replica (Di venerdì 5 marzo 2021) Bufera in casa Rai per la trama di alcuni episodi delle serie che in queste settimane hanno tenuto il pubblico da casa con il fiato sospeso. Nel mirino del ciclone troviamo Che Dio ci Aiuti, Mina Settembre e Lolita Lobosco per via della trama di alcuni episodi nel quale si racconta di finti stupri usati per un doppio fine. L’accusa? Quella di sminuire un tema importante e non incentivare così le donne a denunciare un fatto così importante. In queste settimane non si è fatto altro che parlare del grandissimo successo ottenuto dalle tre serie sopracitate le cui trame hanno catturato il pubblico da casa. Mina Settembre e Lolita Lobosco sono due personaggi appena nati e due donne molto forti che devono fare i conti con un lavoro duro e una vita sentimentale frammentata, con annesse problematiche legate alla ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Bufera in casa Rai per la trama di alcuni episodi delle serie che in queste settimane hanno tenuto il pubblico da casa con il fiato sospeso. Nel mirino del ciclone troviamo Che Dio ci, Mina Settembre e Lolita Lobosco per via della trama di alcuni episodi nel quale si racconta di finti stupri usati per un doppio fine. L’accusa? Quella di sminuire un tema importante e non incentivare così le donne a denunciare un fatto così importante. In queste settimane non si è fatto altro che parlare del grandissimo successo ottenuto dalle tre serie sopracitate le cui trame hanno catturato il pubblico da casa. Mina Settembre e Lolita Lobosco sono due personaggi appena nati e due donne molto forti che devono fare i conti con un lavoro duro e una vita sentimentale frammentata, con annesse problematiche legate alla ...

