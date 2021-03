Caicedo e il ricordo del gol alla Juve | messaggio social

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA - " My friday feeling" , le sensazioni del venerdì di Felipe. Didascalia per accompagnare il video del suo golall'andata, che ha permessoLazio di pareggiare a tempo ...

I tifosi della Lazio sognano un'altra grande prestazione di. Lo spera anche Inzaghi. All'andata è proprio il tecnico che dà il via all'azione del pareggio: da bordo campo indirizza Marusic da ...Di fronte c'è la Juve di Pirlo, fermata all'andata da una zampata finale di. Chissà se il mister si farà influenzare da quelper l'attacco. Martedì sera ha 'finto' un turnover in ...SOCIAL CAICEDO LAZIO JUVENTUS – Mancano quasi ventiquattro ore al match dell’Allianz Stadium, Juventus-Lazio. Una partita importante tra due squadre che hanno lo stesso obiettivo: un posto in Champion ...Poco più di 24 ore, e Juventus e Lazio si affronteranno nel big match dello Stadium. All'andata la sfida finì 1-1, grazie anche al pareggio agguantato in extremis da una zampata ...