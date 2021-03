Artifact diventa free-to-play e parte il boom di giocatori (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa mattina vi avevamo riportato la notizia della cancellazione da parte di Valve di Artifact 2.0, la nuova versione del gioco che avrebbe dovuto risollevare le sue sorti. Ebbene la società ha optato per un nulla di fatto, trasformando il gioco esistente in free-to-play. Ora, a quanto pare, ci sono più persone che giocano ad Artifact rispetto a qualsiasi altro momento dello scorso anno o forse, per essere più chiari, ci sono più persone che giocano ad Artifact in questo momento di quante ce ne siano mai state da marzo del 2019. A meno di 24 ore dopo l'annuncio del free-to-play, Artifact è stato assaltato dalle persone che stanno cercando di provare il gioco ampiamente stroncato dopo il suo lancio nel 2018. Il problema più grande che ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Questa mattina vi avevamo riportato la notizia della cancellazione dadi Valve di2.0, la nuova versione del gioco che avrebbe dovuto risollevare le sue sorti. Ebbene la società ha optato per un nulla di fatto, trasformando il gioco esistente in-to-. Ora, a quanto pare, ci sono più persone che giocano adrispetto a qualsiasi altro momento dello scorso anno o forse, per essere più chiari, ci sono più persone che giocano adin questo momento di quante ce ne siano mai state da marzo del 2019. A meno di 24 ore dopo l'annuncio del-to-è stato assaltato dalle persone che stanno cercando di provare il gioco ampiamente stroncato dopo il suo lancio nel 2018. Il problema più grande che ...

Eurogamer_it : #Artifact diventa free to play e i giocatori si uniscono in massa per provarlo. - svarioken : ?? PC, compari gratuiti. ?? Royal Defense (DRM Free), gratuito su Indie Gala. • - giochiscontati : Artifact diventa gratuito #Artifact #CardGame #Gratis #Free #Steam #Dota #Dota2 - PCGamingit : Valve stoppa lo sviluppo di Artifact, ora il gioco diventa gratuito - - GamingTalker : Artifact diventa gratis da oggi: sviluppo di Artifact 2.0 cancellato -