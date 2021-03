Amici: due cantanti a rischio eliminazione (Di venerdì 5 marzo 2021) In vista del serale, Rudy Zerbi ha proposto di unire tutti i risultati delle classifiche che hanno visto coinvolti i cantanti fino a questo punto per avere un quadro più chiaro della situazione. Non solo, il coach ha manifestato la sua volontà di mandare al serale i primi tre, e di eliminare invece gli ultimi due classificati. Rudy Zerbi ha deciso di mandare un messaggio a tutti i Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) In vista del serale, Rudy Zerbi ha proposto di unire tutti i risultati delle classifiche che hanno visto coinvolti ifino a questo punto per avere un quadro più chiaro della situazione. Non solo, il coach ha manifestato la sua volontà di mandare al serale i primi tre, e di eliminare invece gli ultimi due classificati. Rudy Zerbi ha deciso di mandare un messaggio a tutti i Articolo completo: dal blog SoloDonna

matteosalvinimi : Buongiorno e buon venerdí Amici, qui #Catania, Aula Bunker del tribunale, per un’altra udienza del processo come “s… - poliziadistato : Il #COVID19 si porta via altri due poliziotti, Luigi, 51 anni della #Squadramobile Benevento e Cataldo, 59, in serv… - CaterpillarAM : È con grande tristezza che abbracciamo gli amici di @radio3tweet per la scomparsa della straordinaria Rossella Pana… - maruzzella_p : @IlPelagi Che voglia pazzesca di un margarita fatto bene e due chiacchiere con gli amici in un bar - usernametpwk : @0UTSZIDE Due amici Mi spiace -