VIDEO Parma-Inter 1-2 | highlights e sintesi Alexis Sanchez stende i ducali con una doppietta

(Di giovedì 4 marzo 2021) E’ terminata 1-2 al Tardini dila sfida tra i padroni di casa e l’, valida per la 25ma giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Unadiha steso i, rendendo vana la realizzazione di Hernani. Con questo successo, gli uomini di Antonio Conte rafforzano la propria leadership in graduatoria portandosi a quota 59 punti, con un margine di sei lunghezze sul Milan e di dieci nei confronti della Juventus. La compagine emiliana resta ferma a 15 punti in penultima posizione. Di seguito glidella partita:0-1: IL GOL DI¡El ...

Uno due terribile dell'Inter. Nel secondo tempo del match contro il Parma, valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, arriva anche lo 0-2: straordinaria azione di Ro ...