Vaccino anti Covid | la denuncia | ' In Puglia lo fa chi ha gli amici | i malati possono aspettare' Verifiche dei Nas

(Di giovedì 4 marzo 2021) BARI - 'Mi giungono voci di gravissime crepe nel piano vaccinale e in particolare di fatti gravissimi accaduti qui in'. Lo scrive su Fb il segretario del Pd, onorevole Marco Lacarra. '...

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - poliziadistato : #poliziapostale e #digos Milano denunciano due degli autori di commenti che esprimevano odio razziale sulla foto, p… - Noiconsalvini : ?? Matteo Bassetti: 'Bisogna finirla di fare ideologia sui vaccini anti-Covid. Non si può valutare un vaccino perché… - giornaleradiofm : Covid: vaccini ai fragili nei centri di cura, i malati 'Ma gli ospedali lo sanno?': Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute)… - SIENANEWS : La direttrice sanitaria dell'Asl sud est Simona Dei ha spiegato come funziona il ciclo delle 'riserve' nelle sommin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino anti

Risale infatti al giorno dopo, il 26 febbraio, la richiesta del Governo di Roma alla Commissione Europea dell'ok per non autorizzare un esportazione di 250mila dosi di- Covid ...Il 5,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di- Covid e 1.517.624 persone hanno completato il loro percorso vaccinale (2,5%). L'Rt nazionale è stabile a quota 0,99, solo a un ...Potrebbe cambiare la decisione dell'Aifa sulla somministrazione del vaccino Astrazeneca alle persone over 65. L'Agenzia italiana del farmaco aveva inizialmente indicato ...Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Vaccino anti-Covid ai malati oncologici ed ematologici, ma anche diabetici e cardiopatici nei Centri che li hanno ...