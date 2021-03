“Tutti gli europei vaccinati entro l’estate”. L’ultima previsione dell’Ue (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – “Sono estremamente fiducioso sulla capacità dell’Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e penso che da qui alla fine dell’estate potremo vaccinare Tutti i cittadini europei”. Parola di Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, all’industria e al digitale. Breton è pure a capo della task force che la Commissione europea ha creato appositamente lo scorso mese per imprimere una svolta sulla produzione di vaccini anti-Covid in Europa. “Sono assolutamente convinto che riusciremo a portare avanti in modo positivo la politica vaccinale europea, ma questo tipo di virus e la sua capacità di mutare ci porta a interrogarci sul lungo termine”, aggiunge il commissario europeo durante la conferenza stampa assieme al ministro italiano dello Sviluppo economi, Giancarlo Giorgetti. Tutti gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – “Sono estremamente fiducioso sulla capacità dell’Europa di consegnare i vaccini sempre più rapidamente e penso che da qui alla fine delpotremo vaccinarei cittadini”. Parola di Thierry Breton, commissario europeo al Mercato interno, all’industria e al digitale. Breton è pure a capo della task force che la Commissione europea ha creato appositamente lo scorso mese per imprimere una svolta sulla produzione di vaccini anti-Covid in Europa. “Sono assolutamente convinto che riusciremo a portare avanti in modo positivo la politica vaccinale europea, ma questo tipo di virus e la sua capacità di mutare ci porta a interrogarci sul lungo termine”, aggiunge il commissario europeo durante la conferenza stampa assieme al ministro italiano dello Sviluppo economi, Giancarlo Giorgetti.gli ...

