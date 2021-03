Sara Barackzay | la prima disegnatrice e animatrice afghana

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’8 marzo si avvicina. Una data che ha acquisito un valore diverso col tempo. Nata, però, per ricordare tutte le conquiste sociali delle donne. Oltre a quelle economiche e politiche. Per non parlare, poi, delle discriminazioni. Tutt’ora presenti in molti Paesi del mondo. Insieme agli atti di violenza. Perpetuati contro il genere femminile. Ancora oggi,