Sanremo 2021, problema tecnico all'Ariston: interrotta esibizione di Fasma e Nesli (Di giovedì 4 marzo 2021) Contrattempo al Festival di Sanremo: durante l'esibizione di Fasma e Nesli, infatti, il microfono di Fasma non ha funzionato, motivo per cui l'esibizione dei due è stata momentaneamente interrotta. Nel corso dell'esibizione, infatti, Fasma continuava a cantare nonostante la sua voce non si sentisse. Il cantante si è guardato intorno più volte per capire cosa dovesse fare fino a quando non è intervenuto Amadeus che ha interrotto l'esibizione, mandando la pubblicità. Dopo il break pubblicitario, la trasmissione è regolarmente ripresa e l'esibizione dei due è ricominciata, stavolta senza problemi. I due cantanti si sono esibiti sulle note di La fine, brano dello stesso Nesli.

