Sanremo 2021 | il testo di Povera Patria | la canzone cantata da Colapesce e Dimartino

Povera Patria testo – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Colapesce e Dimartino canteranno (cover) la canzone "Povera Patria" di Franco Battiato. Ma qual è il testo del brano? Eccolo:

Povera Patria
Schiacciata dagli abusi del potere
Di gente infame, che non sa cos'è il pudore
Si credono potenti e gli va bene quello che fanno
E tutto gli appartiene

Tra i governanti
Quanti perfetti e inutili buffoni
Questo paese devastato dal dolore
Ma non vi danno un po' di dispiacere
Quei corpi in terra senza più calore?

Non cambierà, non cambierà
No cambierà, forse cambierà

Ma come scusare
Le iene negli stadi e quelle dei giornali?
Nel fango affonda lo stivale

