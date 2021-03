Rissa con mannaia e mazza da baseball in centro a Desio (Di giovedì 4 marzo 2021) Una Rissa tra ragazzi in pieno centro con l’uso anche di una mazza da baseball e di una mannaia usata per minacciare i rivali: è successo qualche giorno fa a Desio, in Brianza. Una ventina di ragazzi coinvolti e due gruppi contrapposti. Uno proveniente da Cinisello Balsamo e l’altro proprio di Desio. Uno scontro violento td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 4 marzo 2021) Unatra ragazzi in pienocon l’uso anche di unadae di unausata per minacciare i rivali: è successo qualche giorno fa a, in Brianza. Una ventina di ragazzi coinvolti e due gruppi contrapposti. Uno proveniente da Cinisello Balsamo e l’altro proprio di. Uno scontro violento td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Agenzia_Ansa : Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza #ANSA - MediasetTgcom24 : Monza, maxi rissa tra giovani con machete in Brianza #Desio - Corriere : Il rave party (con rissa) a Milano e la pista anarchica. Filmati al setaccio in cerca ... - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Desio, maxi rissa con machete e mazze organizzata sui social - ilNotiziarioInd : Rissa con mannaia e mazza da baseball in centro a Desio -

Ultime Notizie dalla rete : Rissa con **Monza: maxi rissa a Desio con machete e mazze baseball, 20 giovani coinvolti** Maxi rissa in centro a Desio, in provincia di Monza e Brianza, con tanto di machete e mazze da baseball. Lo sconto, nato a causa di una ragazza, si organizza su Instagram: una ventina i ragazzi coinvolti e ...

Desio, maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza ... con lo scopo di far 'pagare lo sgarro'. L'arrivo dei carabinieri Grazie alle telefonate dei ... I sei denunciati dovranno rispondere di rissa aggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I ...

Maxi rissa tra ragazzi con machete in Brianza - Ultima Ora Agenzia ANSA Rissa con mannaia e mazza da baseball in centro a Desio Una rissa tra ragazzi in pieno centro con l’uso anche di una mazza da baseball e di una mannaia usata per minacciare i rivali: è successo qualche giorno fa a Desio, in Brianza. Una ventina di ragazzi ...

Rissa con mazze da baseball e machete fra 20 giovani per una ragazza a Desio, coinvolti anche minorenni Mazze da baseball e machete in una rissa che ha coinvolto venti giovani divisi in due gruppi. Alcuni i minorenni in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza). Sei dei venti ...

Maxiin centro a Desio, in provincia di Monza e Brianza,tanto di machete e mazze da baseball. Lo sconto, nato a causa di una ragazza, si organizza su Instagram: una ventina i ragazzi coinvolti e ......lo scopo di far 'pagare lo sgarro'. L'arrivo dei carabinieri Grazie alle telefonate dei ... I sei denunciati dovranno rispondere diaggravata e porto abusivo di oggetti atti a offendere. I ...Una rissa tra ragazzi in pieno centro con l’uso anche di una mazza da baseball e di una mannaia usata per minacciare i rivali: è successo qualche giorno fa a Desio, in Brianza. Una ventina di ragazzi ...Mazze da baseball e machete in una rissa che ha coinvolto venti giovani divisi in due gruppi. Alcuni i minorenni in azione nel tardo pomeriggio di ieri a Desio (Monza). Sei dei venti ...