Raffaella Zuccari moglie Francesco Guccini | le dolci parole del cantante

(Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è ladi. Il noto cantautore ha sempre avutobellissime per la sua dolce metà.è ladiche il notoha sposato soltanto pochissimi anni fa. I due sono sempre stati davvero molto riservati riguardo alla loro vita privata ma in molti

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Zuccari

YouMovies

Raffaella Zuccari è la moglie di Francesco Guccini. Il noto cantautore ha sempre avuto parole bellissime per la sua dolce metà.«Siamo qui per dare un segnale». Dopo 98 giorni di chiusura riaperte le visite tra guglie e navate. I lavori di restauro sono continuati. Ripulita metà facciata meridionale. «Prepariamo per chi verrà ...