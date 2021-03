Raffaella Carrara sulla mancata maternità | “Sono andata da un ginecologo e…”

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrara

Il Messaggero

... "E poi" per Mina, "Rumore" perCarrà ed "Help me" per i Dik Dik. Tra i suoi successi ... Nel 1996 gli è stato conferito ad Aulla (Massa) il 1° Premio Lunezia per il valore musical ...... 'E poi...' per Mina, 'Rumore' perCarrà ed 'Help me' per i Dik Dik . Il cantautore, ... Nel 1996 gli è stato conferito ad Aulla (Massa) il 1° Premio Lunezia per il valore musical ..."Nostra madre è entrata in sala operatoria con le sue gambe e in buone condizioni, ne è uscita in coma irreversibile per una comprovata responsabilità medica, e dopo 271 giorni è morta": è quanto scri ...Addio al musicista Andrea Lo Vecchio entrato nella storia della musica leggera italiana come autore di successi come «Luci a San Siro» per Roberto Vecchioni (con cui vinse il ...