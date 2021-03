Parma-Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) La 26a giornata di Serie A si chiude con la sfida del Tardini tra. I ducali sono alla ricerca di punti salvezza, reduci da 2 pareggi di fila per 2-2, dopo essere stati in vantaggio 2-0. L'vuole provare la fuga, forse, decisiva, per lo scudetto, dopo il pareggio del Milan con l'Udinese. Queste le(4-3-3): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All.: D'Aversa.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte.