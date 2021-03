Papa agli iracheni: 'Chiederò a Dio perdono e pace dopo anni di guerra' (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signore perdono e riconciliazione dopo anni di guerra e di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 4 marzo 2021) 'Vengo come pellegrino penitente per implorare dal Signoree riconciliazionedie di terrorismo, per chiedere a Dio la consolazione dei cuori e la guarigione delle ferite'. Lo ...

MediasetTgcom24 : Papa agli iracheni: 'Chiederò a Dio perdono e pace dopo anni di guerra' #Iraq - giozomparelli : RT @unuomopop: il medley di elodie sarà replicato in cameretta da tutti i bambini gay che faranno i capelli col pantalone del pigiama e use… - Ciakomo : RT @unuomopop: il medley di elodie sarà replicato in cameretta da tutti i bambini gay che faranno i capelli col pantalone del pigiama e use… - mraverage_it : RT @unuomopop: il medley di elodie sarà replicato in cameretta da tutti i bambini gay che faranno i capelli col pantalone del pigiama e use… - kaattchu : RT @unuomopop: il medley di elodie sarà replicato in cameretta da tutti i bambini gay che faranno i capelli col pantalone del pigiama e use… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa agli Primo Papa nella terra di Abramo: il viaggio più rischioso di Francesco ... a Nord, nel Kurdistan iracheno, dove il Papa atterrerà con un volo interno domenica. Il motto del ... la figura più autorevole dell'islam sciita di Najaf, considerato più moderato rispetto agli sciiti ...

Papa agli iracheni: 'Chiederò a Dio perdono e pace dopo anni di guerra' Lo afferma Papa Francesco, in un videomessaggio al popolo iracheno, alla vigilia della sua partenza per Baghdad. Il Santo Padre incontrerà le autorità civili, cristiane e musulmane e a Nassiriya ...

Papa agli iracheni: "Chiederò a Dio perdono e pace dopo anni di guerra" TGCOM Primo Papa nella terra di Abramo: CITTÀ DEL VATICANO Lekh lekha, «vattene». Francesco è il primo Papa in duemila anni ad andare là dove tutto è cominciato, l’antica città sumera di Ur, poco distante dalla riva destra dell’Eufrate, Gen ...

Francesco sfida il pericolo: "Vado a Baghdad" Il Papa volerà nell’Iraq martoriato dalla guerra e dagli scontri tra etnie. Cristiani in fuga da difendere e apertura al mondo sciita ...

... a Nord, nel Kurdistan iracheno, dove ilatterrerà con un volo interno domenica. Il motto del ... la figura più autorevole dell'islam sciita di Najaf, considerato più moderato rispettosciiti ...Lo affermaFrancesco, in un videomessaggio al popolo iracheno, alla vigilia della sua partenza per Baghdad. Il Santo Padre incontrerà le autorità civili, cristiane e musulmane e a Nassiriya ...CITTÀ DEL VATICANO Lekh lekha, «vattene». Francesco è il primo Papa in duemila anni ad andare là dove tutto è cominciato, l’antica città sumera di Ur, poco distante dalla riva destra dell’Eufrate, Gen ...Il Papa volerà nell’Iraq martoriato dalla guerra e dagli scontri tra etnie. Cristiani in fuga da difendere e apertura al mondo sciita ...