L'incubo di una maxi impennata: in arrivo nuovi divieti e restrizioni? (Di giovedì 4 marzo 2021) Luca Sablone L'Italia diventerà più arancione e rossa. Sul tavolo il pugno duro se si raggiunge la soglia dei 40mila contagi al giorno: coprifuoco anticipato e limiti agli spostamenti Il quotidiano bollettino della situazione Coronavirus nel nostro Paese resta tutt'altro che positivo. Nella giornata di ieri si sono registrati oltre 20mila nuove positività e 347 morti. Numeri che continuano a preoccupare e non lasciano presagire nulla di buono, anche perché Guido Bertolaso ha annunciato che presto tutta l'Italia potrebbe finire in zona rossa: "A me sembra che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione". Proprio per questo motivo il governo teme di dover ricorrere ad altri divieti in grado di arginare la diffusione del Covid-19, spinto soprattutto dalle temute varianti inglese (che viaggia al 54%) e ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Luca Sablone L'Italia diventerà più arancione e rossa. Sul tavolo il pugno duro se si raggiunge la soglia dei 40mila contagi al giorno: coprifuoco anticipato e limiti agli spostamenti Il quotidiano bollettino della situazione Coronavirus nel nostro Paese resta tutt'altro che positivo. Nella giornata di ieri si sono registrati oltre 20mila nuove positività e 347 morti. Numeri che continuano a preoccupare e non lasciano presagire nulla di buono, anche perché Guido Bertolaso ha annunciato che presto tutta l'Italia potrebbe finire in zona rossa: "A me sembra che tutta l'Italia, tranne la Sardegna, si sta avvicinando a passi lunghi a questa situazione". Proprio per questo motivo il governo teme di dover ricorrere ad altriin grado di arginare la diffusione del Covid-19, spinto soprattutto dalle temute varianti inglese (che viaggia al 54%) e ...

MSF_ITALIA : “Nel campo di Al-Hol le persone vengono uccise con una frequenza brutale, spesso nelle tende in cui vivono. Molti b… - repubblica : Brasile, l'incubo della variante Covid che infetta due volte: Secondo i centri clinici di Manaus, la P1 è due volte… - HuffPostItalia : Sanremo 2021, Fiorello: 'Politici, fate una rapida campagna vaccinale per mettere fine all'incubo' - GabrieleEliaCsm : RT @giorgiogaias: #Usa, #Israele, #Uk grazie a una campagna vaccinale a tappeto e di massa, entro un paio di mesi saranno fuori da questo i… - jojokappa99 : #ParmaInter fa venire in mente bellissimi ricordi: Diluvio, incubo del 5 maggio, Ibra che la risolve, Campioni d’It… -