L’ex commissario Arcuri ora trema | si stringe il cerchio sul caso mascherine

Alcune intercettazioni telefoniche sullo scandalo delle mascherine coinvolgono L'ex commissario straordinario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. Domenico Arcuri in conferenza stampa (Today)Non sembra esserci pace per L'ex commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Domenico Arcuri. Dopo essere stato sostituito dal Premier Draghi dalla figura del Generale Francesco Paolo Figliuolo, ora è il protagonista delle intercettazioni telefoniche sullo scandalo delle mascherine. Domenico Arcuri era stato chiamato dalL'ex Premier Giuseppe Conte il 16 Marzo 2020 per ricoprire la carica di commissario per attuare misure atte a contrastare l'emergenza epidemiologica ...

