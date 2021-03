Lele Spedicato | chi è il chitarrista dei Negramaro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 marzo 2021)è ildei, ricoverato d’urgenza qualche anno fa in ospedale a causa di un malore. Classe 1980, è nato a Veglie, in provincia di Lecce, ed è stato, insieme a Giuliano Sangiorgi e al bassista Ermanno Carlà, il fondatore di una delle band italiane più famose di sempre. Barba lunga, sorriso enigmatico e una grande passione per la musica, Emanuele, per gli amici, non ha mai abbandonato ie in questi anni è cresciuto con il gruppo. Era il 1999 quando a Copertino, Giuliano,ed Ermanno decisero di fondare i. Avevano però bisogno di un campionatore e fu proprio ila contattare Andrea De Rocco, detto Pupillo. I tre lo raggiunsero a ...