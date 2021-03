Lazio-Torino è "sub iudice": il Giudice sportivo rinvia la decisione (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Giudice sportivo prende tempo: «Lazio-Torino sub iudice» è la dicitura pubblicata nel comunicato dal dott. Mastrandrea in merito alla partita non disputata martedì alle... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Gprende tempo: «sub» è la dicitura pubblicata nel comunicato dal dott. Mastrandrea in merito alla partita non disputata martedì alle...

