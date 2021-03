Infallibile tattica di De Zerbi | il Napoli concede troppo ai neroverdi

Ultime Notizie dalla rete : Infallibile tattica

il Dolomiti

A tavolino, come un generale, l'allenatore torinese studia la, che in manierala sua nazionale metterà in campo . E non si fece problemi a convocare gli oriundi in occasione del ...Il Parma restio a giocare ha adottato ladel lancio lungo sulla punta centrale. Questo è ...quella spinta in più che ci si poteva aspettare e sotto il livello del gioco (metodoper ...