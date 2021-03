Il gioco mobile più scaricato del 2020 è Freefire (Di giovedì 4 marzo 2021) Free Fire, gioco rilasciato nel 2017 da Garena per iOS e Android è stato il gioco mobile più scaricato nel 2020. Il gioco ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie all’avvio di una serie di esports a lui dedicati. Garena, società di proprietà di Sea, ha evidenziato questo grande successo pubblicando i bilanci per l’intero anno appena trascorso. Free Fire ottiene questo primato per il secondo anno consecutivo. Nel 2019 aveva ottenuto anche il maggior numero di incassi nel Sud Est asiatico e in America Latina. Quest’anno è invece diventato il gioco con il maggior numero di ricavi in India, grazie anche al ban ricevuto da PUBG mobile nel paese. Secondo il CEO di Sea il frutto del successo è il mantenere il gioco ... Leggi su esports247 (Di giovedì 4 marzo 2021) Free Fire,rilasciato nel 2017 da Garena per iOS e Android è stato ilpiùnel. Ilha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni grazie all’avvio di una serie di esports a lui dedicati. Garena, società di proprietà di Sea, ha evidenziato questo grande successo pubblicando i bilanci per l’intero anno appena trascorso. Free Fire ottiene questo primato per il secondo anno consecutivo. Nel 2019 aveva ottenuto anche il maggior numero di incassi nel Sud Est asiatico e in America Latina. Quest’anno è invece diventato ilcon il maggior numero di ricavi in India, grazie anche al ban ricevuto da PUBGnel paese. Secondo il CEO di Sea il frutto del successo è il mantenere il...

esports247_it : Il gioco mobile più scaricato del 2020 è Freefire - infoitscienza : Annunciata la data d'uscita di Crash Bandicoot On The Run, il nuovo gioco per mobile - PetrazzuoloF : @annamaria_ff @HuffPostItalia Meno male a chi ha votato il #Pd ma anche gli altri partiti che hanno partecipato al… - SparxITA : CoD Mobile e la tragedia di Sol, una gamer che ha perso la vita per un gioco - svarioken : ?? Mobile, si canta. ?? Disponibile Queen: Rock Tour - Il gioco ritmico ufficiale, free to play. ?? Evoland 2, 1,99€… -