Dati coronavirus, Galli: «La preoccupazione è elevata» (Di giovedì 4 marzo 2021) I Dati del coronavirus in Italia preoccupano e non poco. L'infettivologo del Sacco di Milano ha commentato ai microfoni dell'Adnkronos quella che pare essere oggi una situazione epidemiologica con evoluzione sfavorevole. «La preoccupazione - ha detto il medico - è elevata per l'aumento, ovunque, dei casi di contagio di Covid-19. Ed è difficile pensare che nei prossimi giorni la tendenza si arresti o si riduca.» Dati coronavirus in Italia, alcuni lo avevano previsto «Purtroppo - ha aggiunto Massimo Galli - sta esattamente succedendo quello che molti di noi avevano previsto». Parole quelle del virgolettato riportato che lasciano intendere come all'orizzonte ci sia la necessità di stringere i denti davanti ad una potenziale situazione complicata. Scenario, tra l'altro, ...

