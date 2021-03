Da Paolo Del Debbio il colpo di grazia a Sanremo? Ferocissima vendetta | chi porta in studio | psicodramma in Rai

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 marzo 2021)Delaffila gli artigli. Il conduttore risponde alla concorrenza con Dritto e Rovescio e oltre lo speciale di Dritto e Rovescio in onda su Rete Quattro. Nella puntata di giovedì 4 marzo, in contemporanea consu Rai 1, Delcommenterà i fatti della settimana. Accanto a lui un ospite d'eccezione: Mauro Corona. Ma oltre allo scrittore, ormai ai ferri cortissimi con Viale Mazzini, ci saranno tanti altri ospiti. Protagonista della consueta intervista il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. E ancora: Alessia Morani, Andrea Del Mastro, Gianluigi Paragone, Gianfranco Librandi e Pierluigi Lopalco. Tra i temi da approfondire non mancherà il piano vaccini europeo tra errori e ritardi, l'azione del nuovo governo per il contrasto alla pandemia e le nuove chiusure imposte per ...