Covid: Rizzoli, 'in Lombardia al via vaccini per centri formazione professionale' (Di giovedì 4 marzo 2021) Milano, 4 mar. (Adnkronos) - Dopo gli insegnanti, parte anche anche per il settore della formazione professionale la campagna vaccinale anti-Covid. Nel corso dell'incontro della Cabina di Regia della filiera professionalizzante lombarda, lo ha annunciato l'assessore regionale alla formazione e Lavoro Melania Rizzoli. "Dopo aver terminato la raccolta dei dati necessari - ha dichiarato l'assessore - siamo in grado di aprire anche al personale dei centri di formazione professionale la possibilità di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid. E' un risultato importante raggiunto in brevissimo tempo anche grazie ad una efficace collaborazione con l'Assessorato al Welfare". A partire dalle ore 14.00 di questo pomeriggio, tutti i dipendenti ...

