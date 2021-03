fattoquotidiano : Covid, focolaio di sei positivi in un reparto dell’Istituto nazionale tumori di Milano - Yogaolic : #Milano #Focolaio di #Covid alla #Scala: 35 ballerini positivi. Nessun orchestrale, confermato concerto di Myung-Wh… - DVCSTARSONIA : RT @LaStampa: Covid, focolaio alla Scala di Milano: 35 ballerini positivi - LaStampa : Covid, focolaio alla Scala di Milano: 35 ballerini positivi - infoitinterno : Il Covid fa strage in un'azienda, scoppia un focolaio: 42 dipendenti positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

...sugli artisti e i dipendenti del Teatro hanno evidenziato unnel Corpo di Ballo, con 35 ballerini e 3 membri della Direzione del Ballo risultati debolmente positivi ai test per il- 19 ...MILANO. Un nuovodialla Scala. In particolare, nel Corpo di ballo del teatro, con 35 danzatori e tre membri della direzione 'debolmente positivi', come comunica la Scala, aggiungendo che 'sempre dai ...I casi a Roma citta' sono a quota 700. Il valore rt a 0.98, calano i decessi, aumentano i nuovi focolai, stabili i tassi di occupazione dei posti letto. (ANSA).Coronavirus Avellino: impennata di contagi in Irpinia nelle ultime 24 ore, ne sono stati registrati 174, sull'aumento ha inciso il focolaio esploso a Calitri. Il tasso di positività è al 9.17%, tra i ...