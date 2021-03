Conte sulle dimissioni di Zingaretti: 'Non mi lasciano indifferente, un leader solido e leale' (Di giovedì 4 marzo 2021) ' Le dimissioni di Nicola Zingaretti non mi lasciano indifferente . Seguo con rispetto e non intendo commentare le dinamiche di vita interna del Partito Democratico. Ma rimango dispiaciuto per questa ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) ' Ledi Nicolanon mi. Seguo con rispetto e non intendo commentare le dinamiche di vita interna del Partito Democratico. Ma rimango dispiaciuto per questa ...

Linkiesta : Per tornare a Palazzo Chigi l’avvocato del popolo dovrebbe fare causa alla Storia Lo statista di Volturara Appula… - NicolaPorro : ?? I #grillini s’attaccano a #Conte, i giornaloni ignorano l’inchiesta sulle #mascherine, le assurde esitazioni sul… - tusciaweb : Conte sulle dimissioni di Zingaretti: “È un leader solido e leale” Roma - Anche l'ex premier Giuseppe Conte commen… - OSW64 : @GiorgiaMeloni Non sono fan di Zingaretti, ma non ha proferito parola sui camici Lombardi e/o sulle situazioni anal… - ebramucci7 : RT @TempiReali: @elenabonetti @ilmessaggeroit Neanche due mesi fa la boy scout che ha lasciato la poltrona per poi riprenderdersela con gli… -