Conte | ' Adesso ci sono 13 finali L' Inter ora è tutta coinvolta'

(Di venerdì 5 marzo 2021) Se qualcuno ha ancora dubbi che sia l'di Antonio, vada a rivedersi come il tecnico stritola d'affetto Hakimi dopo una chiusura su Busi, in pieno recupero. La foga del tecnico, dopo la ...

VittorioSgarbi : In realtà Zingaretti, più che del Pd, sembrava il segretario dei 5 Stelle: erano morti e sepolti e ha passato gli u… - ernestocarbone : Dopo aver detto no al Conte bis, dopo aver detto si al Conte ter, adesso dice mi dimetto. Vediamo se almeno questa… - matteograndi : La partita adesso è tutta da giocare. Ma soltanto un mese fa sembrava un’utopia poterla giocare senza Conte, Arcur… - BelforteLeonela : RT @Fabiusfax: Ma quelli che dicevano a @borghi_claudio 'avete sbagliato tutto, siete entrati nel Conte ter perchè c'è Speranza', adesso co… - MajimbuAlkaeb : @sssaaamuel_ Certo, ma tu credi che con Spalletti avrebbero fatto lo stesso cammino fatto da Conte l’anno scorso? O… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Adesso

Money.it

magiustamente ci gira al largo: "Siamo in una buonissima posizione, rispetto all'anno scorso siamo davanti a tutti. C'è stato un miglioramento ma mancano 13 partite, ognuna sarà una battaglia. ...... a causa dei ben 41 punti di differenza in classifica in favore dei nerazzurri di Antonio, ... L'Inter è in forma e si è presa la testa della classifica,però bisogna continuare a correre ...La conferenza stampa di Antonio Conte nel post partita di Parma-Inter, match della venticinquesima giornata di Serie A 2020-2021.L'Inter supera anche l'ostacolo Parma al Tardini e vola in fuga allungando sul Milan, ora distanziato di ben 6 punti. Una vittoria affatto scontata per i nerazzurri, contro un avversario ostico e comb ...